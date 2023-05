Ο Ιταλός αναβάτης, Σαμουέλε Μπατιστέλα άρχισε να μοιράζει σουβλάκια με αρνίσιο κρέας στους συναθλητές του στη διάρκεια του 7ου ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου Ιταλίας.

Απίθανη σκηνή στο Ποδηλατικό Γύρο Ιταλίας, με τον Σαμουέλε Μπατιστέλα να μοιράζει σουβλάκια με αρνίσιο κρέας στους συναθλητές του!

Κατά τη διάρκεια του 7ου ετάπ την Παρασκευή (12/5) ο Ιταλός αναβάτης της Astana Qaz Team πήρε από θεατή σουβλάκια με αροστιτσίνι (arrosticini), δηλαδή σουβλιστό ψητό κρέας από αρνί, που αποτελεί χαρακτηριστικό της κουζίνας στο Αμπρούτσο. Αμέσως ο Μπατιστέλα άρχισε να τα μοιράζει δεξιά και αριστερά σε συναθλητές.

@samu_batti, would you please save one for me? Thank you? Grazie

.

@samu_batti, potresti gentilmente tenerne uno da parte per me? Grazie #Giro #GirodItalia @AstanaQazTeam pic.twitter.com/M1vrILWVn5