Πολλαπλά τραύματα υπέστη ο Ιταλός, Ντάριο Κατάλντο έπειτα από πτώση στο εναρκτήριο ετάπ στον Volta Catalunya.

O σοβαρός τραυματισμός του Ντάριο Κατάλντο σημάδεψε το 1ο ετάπ του Γύρου Καταλωνίας ( Volta Catalunya) τη Δευτέρα (20/3).

Ο Ιταλός αναβάτης της αμερικανικής Trek-Segafredo ενεπλάκη σε πτώση 5,5 χλμ. πριν από τον τερματισμό. Ο 38χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Τζιρόνα, για αξονική τομογραφία.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του ο Κατάλντο υπέστη κάταγμα της κεφαλής του αριστερού μηριαίου και δεξιάς κοτύλης, δύο εγκάρσια κατάγματα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, χωρίς ετυχώς να υπάρχει νευρολογική επίπτωση, σπασμένα πλευρά με κατάρρευση πνεύμονα και κάταγμα αριστερής κλείδας.

Μετά από δεύτερη αξιολόγηση ο άτυχος ποδηλάτης θα υποβληθεί σε επέμβαση για να διορθωθεί το κάταγμα του μηριαίου οστού.

Στο αγωνιστικό μέρος του 1ου ετάπ, των 164,6 χλμ. νικητής αναδείχθηκε ο Σλοβένος, Πρίμοζ Ρόγκλιτς, της ολλανδικής Jumbo-Visma.

Primoz Roglic won the first stage of @VoltaCatalunya with a VERY long, powerful uphill sprint in Sant Feliu de Guixols against Remco Evenepoel. Unlike Quickstep, Jumbo absolutely nailed today's finish. #VoltaCatalunya102 pic.twitter.com/wc0ILDffw3