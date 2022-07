Λίγα μέτρα από το τελικό σπριντ η Ιταλίδα, Ελίζα Λόνγκο Μποργκίνι τα μπέρδεψε στο 5ο ετάπ του Tour de France γυναικών

Ένα απρόοπτο επεφύλασσε το 5ο ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας γυναικών, με την Ελίζα Λόνγκο Μποργκίνι να υποπέπτει σε μια γκάφα ολκής για την εμπειρία της.

Η 30χρονη Ιταλίδα της Trek - Sefafredo πριν από το τελικό σπριντ, μπερδεύτηκε, παίρνοντας λάθος στροφή, χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρώτη της νίκη σε ετάπ στον γυναικείο Tour de France.

What a 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭𝐦𝐚𝐫𝐞 for Elisa Longo Borghini - who goes the wrong way!



But it's a second stage victory at the Tour de France Femmes for Lorena Wiebes #TDFF | @discoveryplusUK pic.twitter.com/lNXZigI1fQ