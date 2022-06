Επαιξαν «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» για το ποιος θα κερδίσει το ετάπ στη Σλοβενία (vid)

Οι Ταντέι Πογκατσάρ και Ράφαϊ Μάικα αποφάσισαν να το… διασκεδάσουν και να «τζογάρουν» για το ποιος θα κέρδιζε το χθεσινό ετάπ στον Γύρο Σλοβενίας.

Μόνο που δεν τζόγαραν με χρήματα, αλλά με έναν πιο… παραδοσιακό τρόπο. Αμφότεροι πλησίαζαν στον τερματισμό και έπιασαν… κουβεντούλα για το ποιος θα κερδίσει το ετάπ.

Από την στιγμή που θα τερμάτιζαν μαζί, λίγη σημασία είχε στη συνολική χρονομέτρηση, οπότε αποφάσισαν να το διασκεδάσουν λίγο. Ετσι, κατέληξαν στο να κριθεί ο νικητής παίζοντας «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί»!

Κι όμως περίπου 200 μέτρα πριν τον τερματισμό το έκαναν κι αυτό, με τον Μάικα να είναι αυτός που κέρδισε… τυλίγοντας τον Πογκατσάρ, που αποδέχθηκε με χαμόγελο την ήττα του.

Rock, paper, scissors anyone?



Rafaj Majka and Tadej Pogacar take a 1-2 at the Tour of Slovenia... decided by a game of rock, paper, scissors! pic.twitter.com/YfyujYGMkM