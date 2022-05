Ο Μπινιάμ Γκιρμάι προσπαθώντας να ανοίξει το μπουκάλι της σαμπάνιας μετά τη νίκη του στο 10ο ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου Ιταλίας, υπέστη έναν απρόσμενο τραυματισμό που τον έστειλε στο νοσοκομείο.

Άμαθος ο Μπινιάμ Γκιρμάι σε τέτοιες καταστάσεις, υπέστη έναν απρόσμενο τραυματισμό μετά την ιστορική νίκη του στο 10ο ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου Ιταλίας. Ο 22χρονος από την Ερυθραία ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και όταν χρειάστηκε να ανοίξει το καθιερωμένο μπουκάλι της σαμπάνιας συνέβη το ατύχημα. Ο φελλός εκτινάχθηκε με δύναμη στο αριστερό του μάτι και ο αθλητής κατέληξε για εξετάσεις σε νοσοκομείο.

Παρόμοιο πρόβλημα με τη σαμπάνια αντιμετώπισε σε προηγούμενο ετάπ και ο Μάθιου φαν ντερ Πολ, απλά ο Ολλανδός ήταν πιο τυχερός, με τον φελλό να τον βρίσκει στον ώμο. Ο Μπινιάμ Γκιρμάι έγραψε ιστορία σήμερα στον Giro d' Italia, καθώς έγινε ο πρώτος μαύρος αναβάτης από την Αφρική που νικά σε ετάπ αγώνα Grand Tour.

TIL that Van Der Poel should know how to open a bottle of champagne, and Ewan should know how to not cross wheels in a sprint.



