Ο Μαρκ Κάβεντις πανηγύρισε επί ουγγρικού εδάφους την πρώτη του νίκη έπειτα από εννέα χρόνια στο Giro d' Italia.

Το 3ο και τελευταίο ετάπ του Giro d’ Italia επί ουγγρικού εδάφους, φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαρκ Κάβεντις.

Ο 37χρονος αναβάτης της βελγικής Quick-Step Alpha Vinyl Team ήταν ο θριαμβευτής στο 3ο ετάπ, μήκους 201 χλμ,. μ με τον Μanxman να νικά σε ετάπ του Giro d’ Italia έπειτα από εννέα χρόνια, φθάνοντας συνολικά στις 16 στον Γύρο.

Η πρώτη ήταν το 2008, για τον αθλητή από τη νήσο Μαν, που προπονείται με τον Βασίλη Αναστόπουλο και πριν ταξιδέψει για την Ουγγαρία ήταν στην Αθήνα για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας του, παρακολουθώντας και τον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας.

13 years and 360 days have passed since Mark Cavendish first victory at the Giro d'Italia.

Για μια ακόμα φορά ο Κάβεντις έδειξε την τεράστια ικανότητα και εμπειρία που έχει αποκτήσει στο σπριντ. Στο σημερινό ετάπ ξεκίνησε πρώτος το τελικό σπριντ και παρότι φάνηκε να χάνει έδαφος, εκμεταλλεύτηκε ελαφριά κλίση, δεν κλείστηκε και την κατάλληλη στιγμή ξεπετάχθηκε και πάλι στην κορυφή και κράτησε τη νίκη.

