Λάζαρος Ρότα: Από την «αλητεία» στην απογείωση!

Ο Λάζαρος Ρότα από «αποδιοπομπαίος τράγος» αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες μονάδες του Μάρκο Νίκολιτς, κάτι που απέδειξε και στο Φάληρο.

Η φοβερή εμφάνιση του Λάζαρου Ρότα στο μεγάλο διπλό της ΑΕΚ στο Φάληρο, με το οποίο η Ένωση πήρε διαφορά πέντε βαθμών στην κορυφή, δεν εκπλήσσει φυσικά κανέναν. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές μονάδες για τον Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας μάλιστα αναλάβει μόνος του τη δουλειά στο δεξί άκρο της κιτρινόμαυρης άμυνας τη φετινή σεζόν.

Η βελτίωσή του, το σταθερό αγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει και η σταθερότητά του σε υψηλό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν έφεραν και τη δικαιωματική ανταμοιβή του με το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε πριν μερικούς μήνες ως το 2030. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη για ένα παιδί το οποίο ένα χρόνο και κάτι μήνες νωρίτερα είχε ακούσει «αλητείες» στα social media.

Στο ίδιο γήπεδο, στο «Γ. Καραϊσκάκης» μετά το περσινό 4-1 από τον Ολυμπιακό, στο οποίο είχε υποπέσει σε λάθη που κόστισαν, ο Έλληνας διεθνής δεξιός μπακ είχε αποτελέσει τον «αποδιοπομπαίο τράγο» για τους... κριτές του διαδικτύου, οι οποίοι τον είχαν στήσει στον τοίχο. Είχαν γραφτεί και ακουστεί πολύ άσχημα πράγματα, τα οποία ωστόσο δεν τον λύγισαν.

Ο Ρότα βγήκε ακόμα πιο δυνατός από όλο αυτό, δείχνοντας ότι διαθέτει προσωπικότητα και πείσμα και κατάφερε να γυρίσει την κατάσταση και να φτάσει στο σημείο να αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο μέλος της φετινής ΑΕΚ του Νίκολιτς, πραγματοποιώντας την καλύτερη σεζόν της καριέρας του.

Ο Ρότα ανασταλτικά στο Φάληρο μέσα από το Wyscout

Ο 28χρονος δεξιός μπακ έπιασε μια τρομερή απόδοση στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη δεξιά πτέρυγα, «εξαφανίζοντας» τον Ποντένσε. Ανασταλτικά η ΑΕΚ δεν δέχθηκε φάσεις από τα άκρα, όπου συνηθίζουν να «χτυπάνε» οι ερυθρόλευκοι με τον Ρότα με μαχητικότητα, αποφασιστικότητα και άψογη συνεργασία με τον Κοϊτά που είχε μπροστά του να εξουδετερώνει πλήρως ένα από τα ατού του αντιπάλου.

Οι αριθμοί του Ρότα ανασταλτικά στο Φάληρο επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω. Σύμφωνα με το Wyscout ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είχε 7/11 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες (64%), 4/6 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες (67%) και 4/4 κερδισμένες δεύτερες μπάλες (100%), ενώ το απόλυτο είχε και στο ένα τάκλιν που επιχείρησε (100%). Παράλληλα τελείωσε το ματς με 13 ανακτήσεις μπάλας, τις πέντε στο μισό του αντιπάλου, τρία κλεψίματα και πέντε απομακρύνσεις.

Οι μέσοι όροι του Ρότα στη δημιουργία μέσα από το Wyscout

Κι αν η ενέργεια και η ένταση ήταν στοιχεία που τον χαρακτήριζαν πάντα, ο Ρότα γενικότερα τη φετινή σεζόν έχει αποδεχθεί ότι είναι ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες στο κομμάτι της ανάπτυξης της ΑΕΚ και της παραγωγής ευκαιριών, μετρώντας επτά ασίστ φέτος. Η σεζόν του Ρότα απογειώθηκε καθώς η διαφορά του όχι μόνο σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά και με τις προηγούμενες στην ΑΕΚ είναι συγκλονιστική.

Μέσο όρο τη σεζόν που διανύουμε σύμφωνα με το Wyscout έχει 88,2% ακρίβεια στις πάσες συνολικά, 80,4% επιτυχία στις πάσες στο τελευταίο τρίτο, 65% επιτυχία στις πάσες στην αντίπαλη περιοχή και 80,6% ακρίβεια στις προωθητικές μπαλιές, ενώ οι σέντρες του έχουν το εξαιρετικό ποσοστό επιτυχίας του 49,4%. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι στις πάσες - κλειδιά είναι τρίτος στο πρωτάθλημα με 19 πίσω από τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ που έχει 24 και τον Τσάπρα του Λεβαδειακού με 20.