Ο Μαρκ Κάβεντις θα είναι ο πρεσβευτής του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας και στο Gazzetta θυμηθήκαμε τις μοναδικές στιγμές που χάρισε ο Βρετανός αναβάτης πέρυσι στο Tour de France.

Πραγματικά τι όμορφο νέο, ο Μαρκ Κάβεντις πρεσβευτής του ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, τι διαφήμιση για έναν ιστορικό αγώνα για τον αθλητισμό της χώρας μας, έναν αγώνα που είχε πέσει στη λήθη, αλλά να που σιγά σιγά αναβιώνει και μέσα στο χρόνο όλοι οι φορείς θα επιχειρήσουν να του δώσουν την αίγλη που του αξίζει.

«Ο Μαρκ είναι ο Μάικλ Τζόρνταν για την ποδηλασία», έτσι τον χαρακτήρισε ο Βασίλης Αναστόπουλος και τι αλήθεια να προσθέσουμε εμείς.

Ο Αναστόπουλος, ο μοναδικός Έλληνας που έχει νικήσει στον Γύρο Ελλάδας (2003), τεχνικός στην Quickstep Alpha Vinyl, είναι ο άνθρωπος που αναγέννησε τον περίφημο Βρετανό ποδηλάτη.

Γεννημένος τον Μάιο του 1985, σε ένα κομμάτι γης, τη νήσο Μαν, ανάμεσα στην Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία, ο Κάβεντις πέρα από τις επιτυχίες του στην πίστα, «έχτισε» τον μύθο του στην ποδηλασία δρόμου.



Η αποθέωση στο Γύρο Γαλλίας

Με 48 νίκες σε ετάπ στα Grand Tour εκ των οποίων οι 30 στο Γύρο Γαλλίας, ο Κάβεντις τον Οκτώβριο του 2020 ήταν σχεδόν εκτός επαγγελματικής ποδηλασίας.



Όμως η συνεργασία του με τον Ελληνα τεχνικό, άλλαξε τη ζωή του. Τον περασμένο Απρίλιο οι πρώτες νίκες του μετά το 2018, στο Γύρο Τουρκίας, άναψαν πάλι τη φλόγα, την επιθυμία για νέες επιτυχίες. Ήρθε στη χώρα μας για προετοιμασία, τον Ιούνιο πρόσθεσε άλλες δύο νίκες στο Γύρο Βελγίου, για να έρθουν στιγμές μοναδικές στο Tour de France.

Ήταν στις 29 Ιουνίου όταν ο Μαρκ Κάβεντις νικούσε στο 4ο ετάπ του Γύρου Γαλλίας και o κόσμος της ποδηλασίας πανηγύριζε για τη μεγάλη επιστροφή. Όταν την 1η Ιουλίου ο αναβάτης έκανε δικό του και το 6ο ετάπ, άρχισε να σιγοψιθυρίζεται. Ο Κάβεντις έφθανε στις 32 νίκες στο Tour de France και απείχε δύο από το θρυλικό ρεκόρ του Βέλγου, Έντι Μαρξ, του επονομαζόμενου «Κανίβαλου», που έγραφε τη δική του ιστορία τη δεκαετία του '70.

From one legend to another. Respect!



D'une légende à une autre ! Respect !#TDF2021 pic.twitter.com/Jeuj13ZAmH