Γεμάτο δράσεις γύρω από το ποδήλατο και με το ποδήλατο, θα είναι το ερχόμενο διήμερο στο ΟΑΚΑ, με αφορμή το 2ο ετάπ του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας.

Ατμόσφαιρα γιορτής επικρατεί από σήμερα (26/4) στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης». Το Ολυμπιακό Συγκρότημα, στις 28 Απριλίου θα υποδεχτεί τον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας με ποδηλάτες από πέντε ηπείρους και 26 χώρες και, παράλληλα, θα διοργανώσει για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους του αθλήματος το «ΔΕΗ Bike Festival hosted by ΟΑΚΑ». Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. και στο ποδηλατοδρόμιο, στις 28 Απριλίου, θα υπάρχουν δεκάδες δράσεις και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ποδήλατο ως μέσο αθλητισμού, μεταφοράς και αναψυχής αλλά και να ενημερωθούν για αυτό από κορυφαίους ‘Έλληνες και ξένους αθλητές και αθλήτριες. Στο πρόγραμμα της Πέμπτης δεσπόζει η εκκίνηση του 2ου ΕΤΑΠ του «ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας» από το «Τείχος των Εθνών» (11:15).

Στο ποδηλατοδρόμιο θα διεξαχθεί διεθνής αγώνας πίστας και όσοι θα βρεθούν στις κερκίδες του θα παρακολουθήσουν ποδηλάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να αγωνίζονται στην πίστα όπου διεξήχθησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. \

«Ο Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος, ο οποίος αναβίωσε ύστερα από πρωτοβουλία του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, αποτελεί μία μεγάλη γιορτή για το ποδήλατο. Εμείς οι αθλητές της πίστας θα πάρουμε μέρος σε έναν διεθνή αγώνα που θα διεξαχθεί στο ποδηλατοδρόμιο.

Καλούμε τους φίλους του αθλητισμού να έρθουν στο Ο.Α.Κ.Α. να γνωρίσουν και την ποδηλασία πίστας. Με τη νέα διοίκηση, τον κ. Χαλιορή και τα υπόλοιπα στελέχη, πραγματοποιείται σπουδαία δουλειά για την αναβάθμιση του Ο.Α.Κ.Α. και το ποδηλατοδρόμιο θα παίξει τον δικό του ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι γρήγορα να διεξαχθούν σε αυτό ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα», δήλωσε ο κορυφαίος εν ενεργεία ποδηλάτης πίστας Χρήστος Βολικάκης.

Όσοι βρεθούν στις 28 Απριλίου στο Ολυμπιακό Συγκρότημα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον καλύτερο αθλητή του ΒΜΧ Freestyle στην Ελλάδα Τζορτζ Νταβουτιάν σε εντυπωσιακές επιδείξεις. Από νωρίς το πρωί (09:00), η ατμόσφαιρα θα είναι εορταστική, με μουσική, κληρώσεις δώρων από τους χορηγούς, ενώ, τόσο οι μικροί όσο και οι μεγάλοι φίλοι του ποδηλάτου θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος με τα ποδήλατά τους σε διάφορες δράσεις.

Από τις 27 Απριλίου θα λειτουργεί στον περιβάλλοντα χώρο του ποδηλατοδρομίου του Ο.Α.Κ.Α. και έκθεση με είδη που έχουν σχέση με το ποδήλατο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Ο.Α.Κ.Α. περιλαμβάνει: Πίστα δεξιοτεχνίας Hero 17 UN Goals για παιδιά 6-14+ (11.00 - 19.00), Πίστα Mini Baby Snake (11.00-19.00), Σχολικοί Αγώνες Eliminator (10.00-14.00), MTB Junior Sportive Track (11.00-14.00), Επιδαπέδιο Ποδηλατικό Φιδάκι (11.00-19.00), Athens Track Grand Prix by E.O.Π. (12.00 -20.00), Εκπαιδευτική Δράση για την Οδική Ασφάλεια (13.00 & 15.00 & 17.00), Μαθαίνω για τις Πρώτες Βοήθειες by Safe in Sports (10.30 & 16.00), Γνωρίζω την Ηλεκτροκίνηση by ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ (10.00-20.00), Spinning Gala 4 Hours free session (12.00 & 13.30 & 17.00 7 18.00), Γνωρίζω Virtual Cycling by VSP (10.00-19.00), Ποδηλατώ και εγώ. Αγώνες επίδειξης ΑΜΕΑ (12.30), Αγώνας με ηλεκτρικά πατίνια (17.00), Βιωματικές δράσεις με το Αεί Φέρειν (12.00-19.00), Μουσικοχορευτική παράσταση «Ποδηλατοδρομίες»(13.30 & 17.00), Ρομποτικό ποδήλατο σε ανάβαση & κατάβαση by EDUACT (11.00-16.00), Μουσικοχορευτική παράσταση «Cyclist Welcome» (14.30), Ποδηλατοβόλτα «Γνωρίζω το δικό μου» (17.00 & 18.00), «Πίσω στον Γύρο Ελλάδος». Έκθεση Φωτογραφίας (11.00 -19.00), Cheerleader Show by Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading (11.15 – 19.00), Food Court/ πικ νικ area (10.00 -21.00), Ο.Α.Κ.Α. ΒΙΚΕ ΕΧΡΟ Έκθεση ποδηλατικών προϊόντων (10.00 -21.00), «Γνωρίζω τους Υποστηρικτές». Περίπτερα Χορηγών (10.00 -21.00), Περίπτερα Φορέων και Συλλόγων (10.00-20.00), «Bit & Bike» Mysic Town by Betsson (10.00 -20.00). Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν ενώ έχουν προβλεφθεί και χώροι για δωρεάν πάρκινγκ.