Τσέλιε: Δυσκολεύει η περίπτωση Μπίσκαν, «καίγεται» για προπονητή

Ο Μπίσκαν είναι ψηλά στη λίστα της Τσέλιε, ωστόσο η περίπτωσή του είναι αρκετά δύσκολη, μιας και ο Κροάτης κοιτάζει άλλες περιπτώσεις. «Καίγεται» η αντίπαλος της ΑΕΚ.

Μετά την απόφαση του Άλμπερτ Ριέρα να αποχωρήσει από τον σύλλογο (παρά την υπογραφή νέου συμβολαίου), προκειμένου να μεταβεί στη Γερμανία και να ενταχθεί στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η διοίκηση της Τσέλιε εμπιστεύθηκε προσωρινά τη θέση του προπονητή στον Ιβάν Μαέφσκι. Ο πρώην μέσος της Τσέλιε ήταν ήδη μέλος του τεχνικού επιτελείου του Ισπανού και οι διοικούντες ήταν σίγουροι πως μπορούσε να κρατήσει την ομάδα σε υψηλές πτήσεις εντός και εκτός συνόρων.

Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέχθηκε γρήγορα. Ο Μαέφσκι κατάφερε, με δόση τύχης, να αποκλείσει στην Ευρώπη την άσημη Ντρίτα, ενώ στο εγχώριο πρωτάθλημα τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικά. Σε πέντε αγώνες, η αντίπαλος της ΑΕΚ σημείωσε δύο νίκες και τρεις ήττες, βάζοντας έτσι φωτιά στην κορυφή της βαθμολογίας, μιας και η Μάριμπορ από το πουθενά βρέθηκε στο -8, αλλά με ματς λιγότερο. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τη διοίκηση της Τσέλιε να αναγνωρίσει το λάθος της και να τερματίσει το... πείραμα με τον Μαέφσκι.

Ως εκ τούτου, ο σύλλογος αποφάσισε την αντικατάστασή του. Ο 37χρονος Λευκορώσος θα αποτελέσει παρελθόν, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποιος θα αναλάβει τη θέση του. Σε αρκετά σλοβενικά ΜΜΕ αναφέρθηκε το όνομα του Ίγκορ Μπίσκαν, ωστόσο ο Κροάτης τεχνικός δεν πρόκειται να αναλάβει την Τσέλιε. Επίσης, ο Νέναντ Μπιέλιτσα δεν φαίνεται να αποτελεί τον επόμενο διάδοχο του Μαέφσκι, με τον σύλλογο να εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να βρεθεί άμεσα ο νέος τεχνικός.