Ενα πολύ άσχημο ατύχημα σε αγώνα ποδηλασίας, είχε ο Ζουλιάν Αλαφιλίπ, ο οποίος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς μετά από πτώση σε χαντάκι και χτυπήματος σε δέντρο.

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής της ποδηλασίας, Ζουλιάν Αλαφιλίπ υπέστη σοβαρό τραυματισμό, στον αγώνα διάρκειας μιας ημέρας από τη Λιέγη στην Μπαστόνη.

Συγκεκριμένα, έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου του, με αποτέλεσμα να πέσει σε χαντάκι και να καταλήξει με σφοδρότητα σ' ένα δέντρο. Ο Ρομέν Μπαρντέ βλέποντας τον σοβαρό τραυματισμό του Αλαφιλίπ, δεν είχε άλλη επιλογή από το να σταματήσει τον αγώνα, προκειμένου να βοηθήσει τον Γάλλο ποδηλάτη να σηκωθεί.

Οπως ενημέρωσαν πάντως οι γιατροί, ο Αλαφιλίπ έσπασε δύο πλευρά και την ωμοπλάτη του, ενώ αποκόμισε πρόβλημα στον ένα πνεύμονα. Η κατάστασή του σύμφωνα με το BBC είναι σταθερή, παραμένοντας ωστόσο σε κλινική.

Terrifying crash at Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe suffering broken ribs and a collapsed lung.



Romain Bardet, from a different team, showing true sportsmanship to climb down and help, check on him pic.twitter.com/c3ylBAGZIq