Οι «Λευκοί Δρόμοι» επεφύλασσαν συγκινήσεις και στη φετινή τους έκδοση.

O φετινός αγώνας «Strade Bianche» στη Σιένα σημαδεύτηκε από ένα ομαδικό τρακάρισμα σε χαλικόδρομο της Τοσκάνης.

Ο δυνατός άνεμος ήταν σοβαρή αιτία του ατυχήματος και ένας από τους πρώτους που είχαν άσχημη πτώση ήταν ο Ζουλιάν Αλαφιλίπ. Πάντως, ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής συνέχισε και τερμάτισε τον αγώνα.

TACATACATACA? Or just a gust of wind? #StradeBianche via @sporza pic.twitter.com/MgfkgRDUOh

Το «Strade Bianche» (οι «Λευκοί Δρόμοι»), διεξάγεται από το 2007 με σημείο έναρξης και τερματισμού τη Σιένα. Η ονομασία του προέρχεται από τους δρόμους με λευκό χαλίκι, που καλύπτουν το ένα τρίτο της συνολικής απόστασης των 184 χλμ.



Ο Ταντέϊ Πόγκατσαρ κάλυψε την απόσταση σε 4ώρ.47:49 και έγινε ο πρώτος Σλοβένος. αλλά και ο πρώτος νικητής του Γύρου της Γαλλίας, που νικά στον αγώνα. Ο Αλεχάντρο Βαλβέρδε παρά τα 42 χρόνια του παραμένει στους κορυφαίους αναβάτες, με τον Ισπανό να τερματίζει 2ος, με διαφορά 37 δευτερολέπτων από τον Πόγκατσαρ και τον Δανό, Κάσπερ Ασγκριν να ακολουθεί στα 46''.

A league of his own



𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐫𝐢𝐝𝐞. Tadej Pogacar becomes the first ever Tour de France winner to claim victory at Strade Bianche - and in some style too!#StradeBianche | @TeamEmiratesUAE pic.twitter.com/oviFAQlJNG