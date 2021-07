Ο Κάβεντις μία νίκη από το να γράψει ιστορία στο Tour de France

Ο Μαρκ Κάβεντις απέχει μία νίκη στον ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας για να πιάσει το ρεκόρ του Εντι Μαρξ.

Η επιστροφή του Μαρκ Κάβεντις είναι αναμφίβολα η είδηση του φετινού Tour de France.

Ο σπουδαίος Βρετανός ποδηλάτης που βρέθηκε πρόσφατα στην Αθήνα για προπονήσεις, ήταν ξεγραμμένος από πολλούς, όμως χθες πέτυχε την τρίτη του νίκη στα πρώτα 10 ετάπ του φετινού Γύρου και έφτασε έτσι τις 33 νίκες σε ετάπ στον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα του κόσμου.

Ο Κάβεντις είναι πλέον ο δεύτερος όλων των εποχών σε κερδισμένα ετάπ στο Tour και απέχει μόλις ένα από το απόλυτο ρεκόρ του Εντι Μαρξ (34) . Ετσι, αναπόφευκτα όλα τα βλέμματα πέφτουν πάνω του αντί στον Ταντέι Πόγκατσαρ ο οποίος εξακολουθεί να προπορεύεται στην γενική κατάταξη και με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, τον Αυστραλό Μπεν Ο’ Κόνορ, ο οποίος είναι πίσω κατά 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο.

