Tour de France: Στον Αλαφιλίπ η κίτρινη φανέλα μετά το πρώτο επεισοδιακό ετάπ

Ο Ζουλιάν Αλαφιλίπ κέρδισε το πρώτο ετάπ του Tour de France το οποίο σημαδεύτηκε από δύο σοβαρά ατυχήματα.

Τα είχε όλα το πρώτο ετάπ του φετινού Tour de France.

Δύο σοβαρά ατυχήματα στο peloton, τραυματισμούς, αλλά και ωραίο φινάλε με νικητή τον Γάλλο Ζουλιάν Αλαφιλίπ. Ο Αλαφιλίπ πήρε την κίτρινη φανέλα και έγινε μόλις ο τρίτος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία μετά τους Σπεισερ (1934) και Ινόλ (1981) που άλλαξε την φανέλα με το ουράνιο τόξο, με την κίτρινη φανέλα του προπορευόμενου. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Γάλλος που κερδίζει το πρώτο ετάπ μετά από 20 χρόνια.

Από τους 184 ποδηλάτες που μπήκαν στο πρώτο ετάπ με αφετηρία το Μπρεστ, αρκετοί χρειάστηκε να το εγκαταλείψουν με τραυματισμό, καθώς έγιναν δύο ατυχήματα.

Το πρώτο εξαιτίας ενός φιλάθλου που άπλωσε ένα πλακάτ μπροστά από προπορευόμενο ποδηλάτη με αποτέλεσμα οι μισοί αθλητές να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλο, μόλις 68 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg