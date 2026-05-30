Για την δόξα στον τελικό των τελικών!

Η ώρα για το κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έφτασε, καθώς Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League (19:00).

Η Παρί στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό της και τρίτο συνολικά, επιζητά επανάληψη του περσινού θριάμβου επί της Ίντερ (5-0) και επιδιώκει πλέον να εδραιώσει τη δική της ευρωπαϊκή «δυναστεία».

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θέλει το back to back, για να γίνει μόλις η δεύτερη ομάδα μετά τη Ρεάλ (σ.σ. threepeat το 2016, το 2017 και το 2018) στα 34 χρόνια του Champions League.

Κι όμως οι πρωταθλητές Ευρώπης τερμάτισαν μόλις στην 11η θέση της League Phase, ενώ στα νοκ άουτ απέκλεισαν διαδοχικά τις Μονακό, Τσέλσι, Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου, αποδεικνύοντας πως δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν τα σκήπτρα.

Στον αντίποδα, η Άρσεναλ επιστρέφει σε τελικό έπειτα από 20 χρόνια, μετά τον χαμένο του 2006, με την Μπαρτσελόνα στο Παρίσι (2-1) και θέλει όσο τίποτε άλλο την παρθενική της κατάκτηση.

Οι «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα διανύουν μια ονειρική περίοδο, καθώς ταξιδεύουν στην Ουγγαρία έχοντας στεφθεί πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004.

Η πορεία των Λονδρέζων ήταν αψεγάδιαστη, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα με 8/8 στη League Phase, ενώ στα νοκ άουτ χωρίς να παρεκκλίνουν από το στόχο, απέκλεισαν Λεβερκούζεν, Σπόρτινγκ και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μεγάλο όπλο είναι η απροσπέλαστη άμυνα, με τον Ράγια να κρατά ανέπαφη την εστία του σε 9/14 αναμετρήσεις σε αυτή την πορεία όπου η Άρσεναλ δεν έχει γνωρίσει ήττα.

Με αυτό το δεδομένο θα πορευτεί και στον τελικό, θέλοντας να συγκρατήσει την ορμητική Παρί που θέλει από την πλευρά της να ανοίξει τον ρυθμό και να «χτυπήσει». Τα 9/14 ματς των πρωταθλητών Αγγλίας ήταν με N/G και το N/G είναι στο 2.04.

