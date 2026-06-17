Old School: Όλα τα λεφτά στον Ζοτς και οι πέντε μεταγραφές που έχει ανάγκη

Το Old School κάνει την έκπληξη! Ο Νίκος Παπαδογιάννης και ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης μιλάνε (όπως μπορούν τέλος πάντων) για μπάσκετ, περιμένουν την νέα εποχή(;) Ζοτς στον Παναθηναϊκό και... φτιάχνουν ρόστερ.

Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης και ο Νίκος Παπαδογιάννης έρχονται στο νέο Old School του Gazzetta με το θέμα των ημερών: Ο Ζοτς και πάλι στον Παναθηναϊκό. Περιμένουν πώς και πώς τη νέα εποχή στο τριφύλλι και έχουν το... θράσος να φτιάξουν το ρόστερ!

Το επεισόδιο του Old School στο YouTube του Gazzetta:

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