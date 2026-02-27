Οι ήττες που δεν έχουν δικαιολογία και το «πρέπει» που μπορεί να γονατίσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Η ανάλυση στο Old School για την προετοιμασία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, για τη μεταξύ τους αναμέτρηση υπό πίεση, μετά από τα αρνητικά αποτελέσματα στην Euroleague.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης και Δημήτρης Κωνσταντινίδης βλέπουν τους «αιώνιους» να ετοιμάζονται για τη μεταξύ τους σύγκρουση μετά από κακές ήττες στην Euroleague και με το βάρος της πίεσης για final four και τίτλο να τους κάνει τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη.

