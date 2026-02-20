Ο Παναθηναϊκός που δεν έχει δικαίωμα στην αποτυχία με Χέις Ντέιβις και το φαβορί του τελικού

Old School με άρωμα Κυπέλλου! Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζουν και αναλύουν τα δεδομένα για τον (πολύ)αναμενόμενο Σαββατιάτικο τελικό Ολυμπιακού- Παναθηναϊκού! Τον αέρα που έφερε η μεταγραφή του Χέις Ντέιβις, τους τραυματισμούς στην «ερυθρόλευκη» front line και κατά πόσο αλλάζουν τα δεδομένα για το φαβορί.

Περίμενε κανείς διαφορετικό ζευγάρι στον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ; Όχι βέβαια. Το final 8, στο Ηράκλειο, ολοκληρώνεται το βράδυ του Σαββάτου όπως αναμένονταν για πολλοστή φορά. Με τους «αιώνιους» Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να διεκδικούν την πρώτη κούπα του 2026.

Στο νέο επεισόδιο του Old School oι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζουν και αναλύουν τα δεδομένα για τον (πολύ)αναμενόμενο Σαββατιάτικο τελικό Ολυμπιακού- Παναθηναϊκού (8μμ, ΕΡΤ2 Sports/ Gazzetta LIVE)! Τον αέρα που έφερε η μεταγραφή του Χέις Ντέιβις, τους τραυματισμούς στην «ερυθρόλευκη» front line και κατά πόσο αλλάζουν τα δεδομένα για το φαβορί.

Το επεισόδιο στο YouTube του Gazzetta

Ακούστε το επεισόδιο και κάντε εγγραφή στο Spotify του Gazzetta - Old school.