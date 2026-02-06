Η ώρα της κρίσης (πάλι) για Αταμάν, το ολίσθημα (εκ νέου) του Μπαρτζώκα και τα σημαντικά της ζωής

Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζουν τη βαριά ήττα του Παναθηναϊκού, τις ευθύνες του Εργκίν Αταμάν και το ολίσθημα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι.

Οι Old School λένε το δικό τους «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, υπενθυμίζοντας ποια είναι τα πραγματικά σημαντικά γεγονότα σε αυτή τη ζωή.

