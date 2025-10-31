Μεταβίβαση ft. Σωτήρης Νίνης (Season 1, Episode 1)

Πρώτος καλεσμένος της Μεταβίβασης, ο Σωτήρης Νίνης, λίγους μήνες μετά την απόφασή του να πει "αντίο" στην μπάλα.

Μέσα από την κουβέντα με τον Δημήτρη και τη Μαρία, ο Σωτήρης αναγνωρίζει τα σωστά και τα λάθη του, τονίζει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του, δεν κρύβεται από τις υπερβολές και τους δισταγμούς του.

Και, για ακόμα μία φορά, συνειδητοποιούμε πόσα πολλά μπορεί να ενώνουν εμάς τους κοινούς θνητούς με τους ήρωές που αποθαυμάζουμε. Πόσα ίδια συναισθήματα, φόβου, ανασφάλειας, χαράς, λύπης, αγάπης, πάθους, έκστασης τα οποία μάς φέρνουν τόσο κοντά που ούτε το φανταζόμασταν…