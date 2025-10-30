Ο Νόρις έκανε τη μεγάλη ανατροπή

Ο Νόρις έκανε τη μεγάλη ανατροπή
Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, του αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.

