Ο Νόρις έκανε τη μεγάλη ανατροπή

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, του αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ: Σλοτ: «Το ρόστερ μας δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζει ο κόσμος» Ολυμπιακός: Η ακαδημία του Γιοχάνεσμπουργκ στο Μουσείο της ομάδας ΟΦΗ: «Πονοκέφαλος» για Κόντη στο αριστερό άκρο της άμυνας ενόψει Τρίπολης Tags: FORMULA 1 F1 F1 2025 GRAND PRIX ΜΕΞΙΚΟΥ ΛΑΝΤΟ ΝΟΡΙΣ ΟΣΚΑΡ ΠΙΑΣΤΡΙ ΜΑΞ ΦΕΡΣΤΑΠΕΝ