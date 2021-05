Survivor: Το Twitter αποθεώνει Μπάρτζη και James, «κατάφεραν κάτι μοναδικό, όλοι οι άλλοι θα ξεχαστούν» (pics & poll)

Η φράση «έπεσε το twitter, instagram» κ.λ.π. είναι συνηθισμένη και ίσως λίγο εκνευριστική, όμως στην περίπτωση του Τζέιμς Καφετζή και του Νίκου Μπάρτζη, μετά την αποχώρηση του πρώτου από το Survivor, είναι η μοναδική που περιγράφει αυτό που συμβαίνει εδώ και δυο μέρες στα social media.

Όπως φάνηκε, είναι δυο παιδιά που αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό και μάλιστα τα tweets για την φιλία τους και τους χαρακτήρες τους είναι συνεχόμενα και… ασταμάτητα.

Οι χρήστες του Twitter τους αποθεώνουν γράφοντας εγκωμιαστικές ατάκες και δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το όνομα του Νίκου Μπάρτζη είναι πρώτο τρεντ συνεχώς, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που έγραψαν πως το Survivor τελείωσε με την αποχώρηση του Τζέιμς και την φημολογούμενη φυγή του κολλητού του.

Μάλιστα αν και οι ατάκες στο Twitter είναι συνήθως χιουμοριστικές ή «καυστικές», στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν συγκινητικές.

«Ξεχώρισε για τον χαρακτήρα, την αγωνιστικότητα του και το λέγειν του. Κανείς δεν τον έμαθε επειδή ήταν απλώς ο φίλος του James ήταν και αυτό αλλά ΟΧΙ ΜΟΝΟ αυτό. Όλοι τον αγάπησαν για αυτό που είναι αυτόν τον ξεροκέφαλο γλύκα», «Έφυγαν ο James κ ο Νίκος από το #survivorGR και δεν αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το παιχνίδι, μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα για τα δυο παιδιά...», «Ο Νίκος κ ο Τζέιμς, κατάφεραν κάτι μοναδικό στην ιστορία του survivorGR : Να συγκινήσουν όλη την Ελλάδα με την αποχώρηση τους κ να είναι οι μοναδικοί παίκτες του παιχνιδιού που αποχώρησαν ενώ ήταν οι πιο δημοφιλείς. Όλοι οι άλλοι θα ξεχαστούν», είναι μόνο μερικές από τις πολλές που γράφτηκαν.

Το #survivorGR δεν το αγαπήσαμε, Το ανεχτήκαμε για αυτά τα δυο παιδιά. #jameskafetzis #nikosbartzis Over and out.pic.twitter.com/NKljeZQAUs

