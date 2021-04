To «Ερπετό» του Netflix είχε φυλακιστεί στην Ελλάδα και είχε καταφέρει να δραπετεύσει (vid)

Από τις 2 Απριλίου που... ανέβηκε στο Netflix, το «Ερπετό» αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές στην χώρα μας, καθώς όλο και περισσότεροι συνδρομητές επιλέγουν να παρακολουθήσουν τη μίνι σειρά 8 επεισοδίων δημιουργίας του BBC.

Η ιστορία που παρουσιάζεται βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα με τις απαραίτητες παραλλαγές βέβαια και αφορά την δράση του Σαρλ Σομπράζ, ο οποίος ήταν γνωστός με το ψευδόνυμο «Ερπετό», καθώς είχε την ικανότητα να ξεγελά και να ξεφεύγει από τις αρχές, αλλά και με το «Δολοφόνος των μπικίνι», επειδή τα θύματά του ήταν κυρίως δυτικοί τουρίστες που την δεκαετία του '70 έψαχναν την ηρεμία και την χαλάρωση που προσέφερε ο ανατολικός τρόπος ζωής.

Περισσότερα spoilers δεν θα κάνουμε, προκειμένου να μην σας αποκαλύψουμε την εξέλιξη της σειράς, όμως υπάρχει κάτι που συνδέει τον Σαρλ Σομπράζ με την χώρα μας. Πρόκειται για την περίοδο που προηγήθηκε αυτής που επικεντρώνεται η σειρά του Netflix.

Στα μέσα τις δεκαετίας του '70 λοιπόν, ο Σαρλ Σομπράζ επανενώθηκε με τον αδελφό του Αντρέ στην Κωνσταντινούπολη όπου ξεκίνησαν εκεί την εγκληματική τους δράση, η οποία επεκτάθηκε και στην Ελλάδα.

Αυτή περιλάμβανε τις κλοπές και την αλλαγή ταυτοτήτων, μία εκ των οποίων όμως δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε με αποτέλεσμα αμφότεροι να φυλακιστούν στα σωφρονιστικά ιδρύματα του Κορυδαλλού και της Αίγινας.

Το «Ερπετό» όμως κατάφερε να βρει την ευκαιρία και να αποδράσει, ενώ ο αδελφός του δεν τα κατάφερε, έμεινε πίσω και οι ελληνικές αρχές τον παρέδωσαν σε αυτές της Τουρκίας όπου έμεινε φυλακισμένος για 18 μήνες.

Τα επόμενα χρόνια, ο «Δολοφόνος των μπικίνι» έφτασε στην Ινδία, όπου γνώρισε την Μαρί-Αντρέ Λεκλέρ με την οποία συνέχισε την εγκληματική του δράση.

So so glad that this Charles Sobhraj dude is rotting in jail

Left : the talents

Right : the subjects pic.twitter.com/BD4W0EFS7U

— cinemuach (@cinemuach) April 12, 2021