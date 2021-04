Σοκαριστικό video από το Σικάγο: Αστυνομικός πυροβολεί 13χρονο που σηκώνει τα χέρια ψηλά (vid)

Αδιανόητες και πολύ σκληρές περιλαμβάνει το video που δόθηκε στην δημοσιότητα στις ΗΠΑ από τον θανάσιμο τραυματισμό του Άνταμ Τολέντο.

Θυμίζουμε οτι το περιστατικό με τον 13χρονο, συνέβη στις 29 Μαρτίου όταν μετά από καταδίωξη σε ένα δρομάκι, αστυνομικός πυροβόλησε το νεαρό, ο οποίος όπως φαίνεται στο video σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Μάλιστα, οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές του Σικάγου, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς του εισαγγελέα της υπόθεσης, καθώς είχε υποστηρίξει πως το παιδί κρατούσε όπλο.

Ωστόσο, οι εικόνες του video δεν δείχνουν τίποτα τέτοιο...

Η δήμαρχος της πόλης, Λόρι Λάιτφουτ, χαρακτήρισε βρήκε «απίστευτα οδυνηρό» το περιστατικό αυτό και κάλεσε τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, διαμαρτυρόμενοι «ειρηνικά.

Chicago Office of Police Accountability releases video of police officer shooting 13-year-old Adam Toledo. #AdamToledo

***video may be hard to watch for some*** pic.twitter.com/bU2eVrOMS5 — LockharTVMedia (@LockharTVMedia) April 15, 2021

Το χρονικό του περιστατικού

Εν μέσω της δίκης λευκού αστυνομικού για τον θάνατο του σαραντάρη μαύρου Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020, ένας νεαρός αφροαμερικανός, ο Ντόντε Ράιτ, σκοτώθηκε στη Μινεάπολις από σφαίρα αστυνομικίνας η οποία ισχυρίστηκε πως μπερδεύτηκε και τράβηξε το υπηρεσιακό της όπλο αντί για το τέιζερ.

Η Αντίνα Γουάις-Ορτίζ, η δικηγόρος της οικογένειας Τολέντο, κατήγγειλε ότι ο αστυνομικός «πυροβόλησε ένα άοπλο παιδί».

At a protest that started at Union Park, a group around 40-50 people walked toward the FOP Lodge. They’re chanting “Adam Toledo” and “Why’d you kill a child?” #ChicagoScanner #ChicagoProtests pic.twitter.com/wZeBFSeRXo — Paige Fry (@paigexfry) April 16, 2021

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 02:30 (τοπική ώρα).

Outside Chicago's FOP HQ in the West Loop tonight, a small group in bloc are shouting, "why'd you kill a child?" at a line of bike cops. Huge press presence.#AdamToledo #chicagoprotests pic.twitter.com/nWu6aK2Yiz — Angry Woman Who Isn't Funny & Ruins Everything Fun (@dudgedudy) April 16, 2021

Αστυνομικοί είχαν κληθεί στην περιοχή μετά την καταγγελία πως ακούστηκαν πυροβολισμοί και καταδίωξαν πεζή τον έφηβο κι έναν άνδρα 21 ετών που ήταν μαζί του, τον Ρούμπεν Ρόμαν.

Ο τελευταίος συνελήφθη γρήγορα. Ο ένας αστυνομικός συνέχισε να καταδιώκει τον Άνταμ Τολέντο, προτού του ρίξει.

Εισαγγελικός λειτουργός της κομητείας όπου υπάγεται το Σικάγο είχε δηλώσει πως ο Άνταμ Τολέντο ήταν οπλισμένος όταν σκοτώθηκε, αλλά χθες μια εκπρόσωπος της εισαγγελίας της κομητείας Κουκ είπε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WGN ότι ο εισαγγελέας «δεν είχε ενημερωθεί πλήρως» προτού «πάρει τον λόγο» στην ακροαματική διαδικασία όπου εκφράστηκε.

Το βίντεο αυτό είναι «φρικιαστικό, τραυματικό», αποτελεί «άλλη μια υπενθύμιση της επιδημίας της αστυνομικής βίας που συνεχίζουμε να υπομένουμε στην Αμερική και της επείγουσας ανάγκης να υπάρξει μεταρρύθμιση της αστυνομίας», σχολίασε ο Μπεν Κραμπ, ο δικηγόρος της οικογένειας του Τζορτζ Φλόιντ.

