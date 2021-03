O Lil Nas X φτιάχνει διαβολική έκδοση παπουτσιών της Nike και η εταιρεία τον μηνύει! (vid)

bwin – Ενισχυμένες αποδόσεις και ειδικά στοιχήματα για κάθε φάση του αγώνα Παναθηναϊκός - Μπασκόνια. |21+

Ο Lil Nas X κυκλοφόρησε το videoclip για το νέο του κομμάτι MONTERO (Call ME By Your Name), όπου και απεικονίζεται να έρχεται σε πολύ στενή επαφή με τον ίδιο τον διάβολο. Το video έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 40 εκ. views στο YouTube και υπήρξαν ήδη αρκετές αντιδράσεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον καλλιτέχνη πάντως δεν είναι οι αντιδράσεις του κοινού, αλλά της Nike. O λόγος είναι η ανακοίνωση του Lil Nas X για τα Satan Shoes, που αποτελούν ουσιαστικά παραμετροποιήση γνωστού αθλητικού παπουτσιού Air Max 97s της εταιρείας. Στο επάνω μέρος της γλώσσας υπάρχει μια πεντάλφα και η Nike τονίζει πως η αλλαγή αυτή δημιουργεί πρόβλημα στην μπράντα της, καθώς «κάποιοι καταναλωτές θεωρούν πως η Nike επιδοκιμάζει το σατανισμό.

Τα παπούτσια ανακοινώθηκαν για κυκλοφορία μόλις 666 ζευγαριών στην τιμή των 1018 δολαρίων και μάλιστα αναφέρεται πως φέρουν και μια σταγόνα ανθρώπινου αίματος στο σώμα τους. Την παραμετροποίηση και μεταπώληση έχει αναλάβει η MSCHF.

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" Nike Air Max '97

Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

666 Pairs, individually numbered

$1,018

March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) March 26, 2021

Μένει να δούμε την επόμενη πράξη αυτού του…δράματος. Ο ίδιος ο Lil Nas X πάντως φαίνεται να το έχει πάρει πιο χαλαρά, αν δούμε και το πρόσφατο tweet που έκανε για το θέμα.