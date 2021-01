Μέρα σαν την σημερινή θα ξανάρθει μετά από 101 χρόνια (pics)

21 Ιανουαρίου του 2021. Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για έναν συγκεκριμένο λόγο...

Αυτός δεν έχει να κάνει ούτε με την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία των ΗΠΑ, ούτε με το γεγονός οτι θέλουμε ακόμα 50 ημέρες για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Άλλωστε έτσι όπως είναι τα πράγματα με τον κορονοϊό, ακόμα με μάσκες θα είμαστε και θα πρέπει να στείλουμε μήνυμα για να πάμε στα 50 μέτρα από το σπίτι μας.

Άλλος είναι ο λόγος που κάνει την ημέρα ξεχωριστή και ανήκει στην κατηγορία «η άχρηστη πληροφορία της ημέρας»...

Σήμερα λοιπόν, είναι η 21η ημέρα, του 21ου έτους, του 21 αιώνα.

Guys, today is the

21st day of the

21st year of the

21st century.

This won't happen again until January 22 2122. pic.twitter.com/rYwmksBBM3

— Real Captain (@_RealCaptain_) January 21, 2021