Απίστευτος τύπος κερδίσει μία περιουσία παίζοντας Candy Crush στη διαδρομή για τη δουλειά του

Ένας τρομερός τύπος έβγαλε 100 χιλιάδες δολάρια παίζοντας Candy Crush στο τρένο και τώρα έχει στόχο να φτάσει το 1 εκατομμύριο

Οι Νεοϋορκέζοι περνούν ατελείωτες ώρες σε τρένα και ΜΜΜ, αλλά ένας κάτοικος του Λονγκ Άιλαντ, ο Τζέι Σιμούνοβιτς, εύχεται η διαδρομή του για τη δουλειά να κρατούσε περισσότερο.

Αυτό διότι η αφοσίωσή του στο παιχνίδι για κινητά Candy Crush, με το οποίο απασχολείται στο τρένο από και προς την εργασία του, του έχει αποφέρει μέχρι τώρα πάνω από 100.000 δολάρια.

Meet the Long Islander who won $100K playing Candy Crush on the LIRR — now he’s gunning for $1M https://t.co/4WXG0gqw2p pic.twitter.com/X9iGYWBE2C