Το Twitter παρουσίασε τα "fleets": Τα tweets που εξαφανίζονται σε 24 ώρες (vid)

Την Τρίτη, το Twitter γνωστοποίησε μια νέα λειτουργία: τα "fleets".

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στους χρήστες τους να δημοσιεύουν προσωρινά tweets, η οποία στη συνέχεια θα εξαφανιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παρόμοια χαρακτηριστικά παρουσιάστηκαν εδώ και λίγο καιρό στο Instagram, στο Facebook και στο Snapchat.

Τα «fleets» θα είναι διαθέσιμα τις επόμενες ημέρες. Φυσικά, η αυτό ανακοινώθηκε σε ένα tweet.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του twitter, παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια πως οι χρήστες έγραφαν, αποθήκευαν, αλλά δεν δημοσίευαν πολλά από τα tweets τους.

Μάλιστα η νέα υπηρεσία δανείζεται το όνομά της από τη φράση fleeting thoughts, που σημαίνει «φευγαλέες σκέψεις».

Ουσιαστικά τα fleets είναι στην λογική των instastories καθώς η πλατφόρμα μάλλον μπαίνει στην «φιλοσοφία» των αναρτήσεων που διαρκούν 24 ώρες.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020