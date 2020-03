H αλλαγή του Twitter που θα το κάνει να μοιάζει με το Instagram (pics & vid)

Μετά το Instagram, αλλά και το Facebook, τώρα και το Twitter... λανσάρει τις δικές του εφήμερες αναρτήσεις, τα λεγόμενα stories!

Τα προσωρινά αυτά μηνύματα, που, όπως συμβαίνει και στα άλλα δύο social media, θα εξαφανίζονται μετά από 24 ώρες, λέγονται fleets και η δοκιμαστική χρήση τους ξεκίνησε ήδη στη Βραζιλία.

Για να δει κανείς το fleet οποιοδήποτε χρήση θα πρέπει απλά να κλικάρει πάνω στο άβαταρ μιας επαφής.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020