Eurovision: Όταν η μικρή Στεφανία Λυμπερακάκη είχε μαγέψει το ολλανδικό «Voice» (vids)

Εγκωμιαστικά σχόλια για την εμφάνισή της στον τελικό της Eurovision απέσπασε η Στεφανία Λυμπερακάκη. Η 18χρονη τραγουδίστρια που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον 65ο διαγωνισμό της Eurovision, είχε εντυπωσιάσει το παιδικό «Voice» της Ολλανδίας πριν μερικά χρόνια.

Συγκεκριμένα το 2013 η Στεφανία συμμετείχε στην τρίτη σεζόν της ολλανδικής τηλεοπτικής εκπομπής ταλέντων «The Voice Kids» με το τραφούδι «No one».

Μετά από ανώνυμη ακρόαση συμμετείχε στην ομάδα του Μάρκο Μπορσάτο, αλλά αποκλείστηκε στον επόμενο γύρο του διαγωνισμού. Στη συνέχεια συμμετείχε στην παιδική χορωδία Kinderen voor Kinderen, από την οποία αποχώρησε δύο χρόνια μετά.

Το 2016, εκπροσώπησε την Ολλανδία στον Παιδικό Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2016, ως μέλος των Kisses. Το γκρουπ έλαβε την 8η θέση.

