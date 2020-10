Συναγερμός στο ''Just The 2 Of Us'': Θετική στον κορονοϊό η Πηγή Δεβετζή

Θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε η πρώην αθλήτρια του στίβου, Πηγή Δεβετζή.

Η Δεβετζή, να θυμίσουμε, επρόκειτο να συμμετάσχει στον νέο κύκλο επεισοδίων του ''Just the 2 of Us'' στο Open, το οποίο έκανε γνωστά τα νέα μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Open:

«H Πηγή Δεβετζή, η οποία θα συμμετείχε ως διαγωνιζόμενη στο σόου Just The 2 Of Us, με αίσθημα ευθύνης μας ενημέρωσε σήμερα πως βρέθηκε θετική στη νόσο COVID-19. Η Ολυμπιονίκης μέχρι σήμερα είναι ασυμπτωματική.

Με πρωτοβουλία της εταιρείας παραγωγής Barking Well, όλοι οι συντελεστές του σόου υποβάλλονται ήδη σε έλεγχο από ιδιωτικό εργαστήριο και μπαίνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό υπό την καθοδήγηση των ειδικών μέχρι να γίνει επαναληπτικό τεστ μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Μέχρι στιγμής όλα τα τεστ έχουν βγει αρνητικά.

Εφόσον το επαναληπτικό τεστ της επόμενης εβδομάδας βγει αρνητικό για όλους, οι συντελεστές θα επιστρέψουν στις πρόβες.

Τα γυρίσματα και οι πρόβες του σόου που ήταν προγραμματισμένα για το Σαββατοκύριακο 10 & 11 Οκτωβρίου ακυρώνονται.

Η εταιρεία παραγωγής Barking Well και ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN, όπως έπραξαν από την αρχή της πανδημίας, ακολουθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, έχοντας ως προτεραιότητα την προστασία του προσωπικού, των συνεργατών τους και της δημόσιας υγείας, τηρώντας όλα τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

Προληπτικός έλεγχος στο σύνολο των συντελεστών θα γίνεται και πριν από το κάθε live, πρακτική που ακολουθήθηκε από την αρχή της πανδημίας».