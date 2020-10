Συναγερμός στο Λονδίνο: Έκρηξη σε κτίριο και φόβοι για νεκρούς (vid)

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε.

Από την έκρηξη κατέρρευσε ένα κτήριο, ενώ εκφράζονται φόβοι για πολλούς νεκρούς.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, στην King Street.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, Πολ Μόργκαν ανέφερε: «Δυστυχώς πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετά θύματα».

The London Fire Brigade says it believes that there are fatalities after a suspected gas explosion caused a building collapse in Southall, West London.

Read the latest here: https://t.co/Y92hczzLtg pic.twitter.com/n81ahA7Vy8

— SkyNews (@SkyNews) October 21, 2020