Nοσοκόμα σε φυλακή, αντάλλαξε πάνω από 500 «ακατάλληλα» μηνύματα με κρατούμενο (pic)

Μια νοσοκόμα σε φυλακή, απέφυγε την φυλάκιση αφού αντιμετώπιζε ποινή επειδή αντάλλαξε πάνω από 500 «ακατάλληλες» κλήσεις και μηνύματα με έναν τρόφιμο κατά τη διάρκεια 16 ημερών.

Η Έμιλι Γκρίν, 24 ετών, απολύθηκε από τη θέση της ως νοσοκόμα προσωπικού στο HMP Humber αφού ανακαλύφθηκε ότι είχε εμπλακεί σε μια «ακατάλληλη» σχέση με έναν τρόφιμο.

Ένα απαγορευμένο κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκε κρυμμένο μέσα σε μια καρέκλα στο κελί του κρατούμενου, είχε πάνω από 500 μηνύματα, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα από μια επαφή αποθηκευμένη ως «xxx».

