Έγραψε στο Twitter «δεν είμαι καλά» και η ανάρτηση είχε 100.000 σχόλια και 300.000 likes (vid)

Ένας άνδρας που έκανε μια ανάρτηση στο Twitter γράφοντας πως δεν είναι καλά και είχε περισσότερες από 100.000 απαντήσεις.

Ο άνδρας δεν ένιωθε πολύ καλά λόγω του lockdown και το μοιράστηκε στα social media.

Συγκεκριμένα, την περασμένη εβδομάδα, ο άνεργος Edmund O'Leary, 51 ετών, ανήρτησε στο Twitter: «Δεν είμαι εντάξει. Νιώθω χάλια. Αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα για να πείτε γεια εάν δείτε αυτό το tweet. Σας ευχαριστώ».

Από τότε έχει λάβει περισσότερα από 100.000 σχόλια και 300.000 likes.

I am not ok. Feeling rock bottom. Please take a few seconds to say hello if you see this tweet. Thank you.

— Edmund O'Leary (@emerald1910) October 16, 2020