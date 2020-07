Η Καίτη Γαρμπή απάντησε στην Dua Lipa για την Μεγάλη Αλβανία και την έστειλε... αδιάβαστη (pics)

Για αρκετό καιρό, η Καίτη Γαρμπή διατηρούσε λογαριασμό στο Twitter, όμως τον είχε για καθαρά επαγγελματικούς λόγους.

Τελευταία όμως έχει κάνει στροφή στην... ποιότητα και βάζει στην θέση του, όποιον δεν κάθετε καλά, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Κάτι που επιβεβαιώνει και το τελευταίο της χτύπημα στην παγκοσμίου φήμης Dua Lipa.

Σε ένα tweet που έκανε την Κυριακή, η 24χρονη υπερασπίστηκε την καταγωγή της ως «γηγενής και όχι ως μετανάστρια», βάζοντας φωτογραφία έναν χαρτί που δείχνει την Αλβανία να κατέχει τμήματα της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, καθώς και της Σερβίας και της αποσχισμένης επαρχίας του Κοσσυφοπεδίου.

Συγκεκριμένα λοιπόν την λέξη αυτόχθονας, δίνοντας από κάτω την ερμηνεία της όπως γίνεται στα λεξικά.

au•toch•tho•nous adjective

(of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4

— DUA LIPA (@DUALIPA) July 19, 2020