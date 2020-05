Προσπάθησε να ξεφορτωθεί την κοκαΐνη σε μπλόκο, αλλά ξέχασε να ανοίξει το παράθυρο (pic)

Αν υπήρχαν «χρυσά βατόμουρα» στην ζωή και όχι μόνο για τις αποτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, τότε ένας τύπος στην Αγγλία θα είχε θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για ένα από αυτά...

Τι έκανε και διεκδικεί τέτοια διάκριση; Απλά ξέχασε να ανοίξει το παράθυρο του αυτοκινήτου που οδηγούσε στην προσπάθειά του να ξεφορτωθεί τα ναρκωτικά που είχε.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή γιατί το όλο περιστατικό μοιάζει κάπως... κουφό.

Την Πέμπτη, η αστυνομία του Ντέβον έκανε σήμα σε ένα βαν, στον αυτοκινητόδρομο Μ5, για να σταματήσει, προκειμένου να το ελέγξει, θεωρώντας ύποπτο τον οδηγό του.

Δικαίως όπως αποδείχθηκε, καθώς ο συγκεκριμένος είχε στην κατοχή του κοκαΐνη αξίας 25.000 λιρών, την οποία επιχείρησε να ξεφορτωθεί, πετώντας την από το παράθυρο.

Μόνο που υπήρχε ένα πρόβλημα... Το παράθυρο ήταν κλειστό, με αποτέλεσμα η συσκευασία να το σπάσει και να χυθεί μέρος της σκόνης μέσα στο όχημα.

Έτσι, με το που αντίκρισαν την εικόνα αυτή οι αστυνομικοί, κατάλαβαν τι είχε συμβεί και προχώρησαν στην σύλληψή του.

Επειδή μάλιστα το περιστατικό μοιάζει κάπως απίστευτο να έχει συμβεί, ιδού και το ποστάρισμα στο Twitter του αρμόδιου τμήματος στο Ντέβον.

This van was stopped on the M5 on its way into Devon. The white powder is approx £25000 worth of cocaine which was scattered all over the cab after its owner tried to throw it out of the window (which was closed!!).

Great Team effort with Firearms, Traffic and Scenes of Crime pic.twitter.com/hpY2Mq3Il2

— South Devon Crime and Proactive Policing Team (@SouthDevonCrime) May 7, 2020