Ταλαιπωρημένος άστεγος έγινε μοντέλο μέσα σε 1 λεπτό! (vid)

Έχει 4.3 εκατομμύρια likes στο Tik Tok και πάνω από 20.000 σχόλια.

Ο λόγος για το βίντεο που αναδημοσίευσε ο MMAer Prophet Muscle και δείχνει έναν κομμωτή, που κουρεύει αστέγους, να περιποιείται έναν 30χρονο.

Ο πρωταγωνιστής του βίντεο, που είναι εξαρτημένος από ουσίες, κάθεται στην καρέκλα και ο κομμωτής φροντίζει να τον κάνει πιο φρέσκο από ποτέ.

Κουρεύει το μαλλί του, περιποιείται τις γωνίες του και ξεφορτώνεται το μούσι του.

Την στιγμή που γίνεται όλο αυτό, ένας 34χρονος τού λέει την δική του ιστορία. Πως ήταν στην θέση του πριν χρόνια, εξαρτημένος κι αυτός από ουσίες, αλλά αποφάσισε να πάρει τη ζωή στα χέρια του.

Το αποτέλεσμα από αυτό το makeover είναι πραγματικά... σοκαριστικό και ούτε ο ίδιος ο 30χρονος μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε στον καθρέφτη.

