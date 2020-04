Κέρδισαν σε αγώνα δρόμου και δωρίζουν τα μισά χρήματα για άπορα παιδιά στη Βραζιλία (vid)

Ο θείος και ο ανιψιός, αφού ταξίδεψαν για 54 ημέρες μέσα από 17 χώρες για χάρη του show του BBC «Race Across The World» ή αλλιώς «The end of Earth», κατάφεραν να νικήσουν το ζευγάρι Rob και Jen Lambra-Stokes για μόλις 20 δευτερόλεπτα, σε έναν τελικό που παρακολούθησαν 3.3 εκατομμύρια άνθρωποι.

Το ταξίδι των Emon και Jamiul Choudhury άρχισε από το κάστρο Τσαπουλτεπέκ του Μεξικό και ολοκληρώθηκε στην πόλη Ουσουάια της Αργεντινής.

Οι δυο τους κέρδισαν £20.000 - δηλαδή 22.972,91 ευρώ - αλλά δεν θέλησαν απλά να μοιραστούν το βραβείο, αφού αποφάσισαν να δώσουν τα £10.000 για τα άπορα παιδιά της Βραζιλίας.

«Θα δωρίσουμε £10,000 για να βοηθήσουμε παιδιά που ζουν στο δρόμο, ειδικά στο Σάο Πάολο», είπαν σχετικά.