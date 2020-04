Κορονοϊός: Κρεμάνε τσάντες με τρόφιμα για τους άπορους στη Γερμανία (vid)

Η καραντίνα που έχει επιβληθεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο λόγω του κορονοϊού, έχει προκαλέσει ακόμα περισσότερα προβλήματα σε ανθρώπους που δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν έστω ένα πιάτο φαγητό. Τα συσσίτια έχουν μειωθεί από τον φόβο της Covid-19, ωστόσο στη Γερμανία βρήκαν λύση. Σε πόλεις της χώρας αφήνουν στους δρόμους σακούλες με φαγητά προκειμένου να τις πάρουν όσοι είναι άποροι. Μια σημαντική κίνηση που μακάρι να βρει μιμητές και σε άλλες χώρες.

#TwitterFoodBank: This is Germany Bags of food are hung for the poor and hungry ... No public display, no video, no drama, no camera no selfie Just pure service and goodwill. #help #COVID19 #HelpTheHungry #doyourpartchallenge #Food: #HelpSomeone pic.twitter.com/jcfUHmOkua

— C-Store News #GasPrices #OpenForTakeOut (@CStoreNews_) April 18, 2020