Τρία βίντεο που θα σου φτιάξουν τη μέρα: Ισπανοί αστυνομικοί ψυχαγωγούν παιδιά! (vids)

Στην καραντίνα λίγο - πολύ στη... βαράει μέσα στο σπίτι. Σκέψου να ήσουν και παιδί, που θα ήθελες να είσαι έξω, να παίζεις μπάλα με τους φίλους σου ή να είσαι στην παιδική χαρά, και τώρα πρέπει να περιοριστείς και να ψυχαγωγηθείς στο σπίτι.

Γι' αυτό, αστυνομικοί από διάφορες πόλεις της Ισπανίας σκέφτηκαν να κάνουν λίγο πιο όμορφη την ημέρα των μικρών τους φίλων και πήραν θέση στους δρόμους, για να τους διασκεδάσουν.

Στην Ανδόρα, αστυνομικοί ξεχύθηκαν στα στενά και άρχισαν να χορεύουν το «Baby Shark», ενώ στην αυτόνομη κοινότητα Αστούριας στο Δήμο Νορένια, έβαλαν το περιπολικό στη μέση κι άρχισαν να λένε ιστορία στα παιδιά, στέλνοντάς τους μήνυμα από τον... Πίκατσου.

THIS is the Twitter content I’m here for... pic.twitter.com/zdpeB20rd9

Keeping children entertained during the Coronavirus lockdown by performing “Baby Shark”.

Επίσης, στη Μαγιόρκα δύο περιπολικά μπήκαν σε στενό σαν σε... καταδίωξη και αστυνομικοί πετάχτηκαν από αυτά μαζί με μουσικά όργανα, για να τραγουδήσουν και να χορέψουν.

The Police in Mallorca, Spain making rounds around villages on lock down to do this

To alleviate the anxiety of the people and to keep them entertained pic.twitter.com/lHZCnKmxgr

— StanceGrounded (@_SJPeace_) March 22, 2020