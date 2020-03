Το #pasokchallenge είναι γιατρειά στον κορονοϊό (pics)

Στην μαυρίλα των ημερών και στον περιορισμό στο σπίτι λόγω κορονοϊού, όλος ο κόσμος έχει ανάγκη από λίγο χαμόγελο.

Μία ευχάριστη ανάμνηση που θα τον βοηθήσει να... σκάσει λίγο το χειλάκι του.

Ε λοιπόν αυτή την ανάγκη, ήρθε να την ικανοποιήσει το νέο challenge των ημερών που κάνει θραύση στο Twitter: Το #pasokchallenge...

Τι πρέπει να κάνεις; Απλά ανεβάζεις μία φωτογραφία από την πιο... παραγωγική περίοδο της χώρας με αυτό το hastag.

He is the best Prime Minister of Greece #pasokchallenge pic.twitter.com/IsTEy9dHC7

— Ανώνυμος Αλκοολικός #μενουμε_σπιτι (@Donald_drunk013) March 23, 2020