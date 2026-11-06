«Νιώθω παγιδευμένη»: Γυναίκα λέει πως τα πεθερικά της θέλουν πρόσβαση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς για... οικογενειακά έξοδα

31χρονη προσέφυγε στο Reddit ζητώντας συμβουλές, καθώς τα πεθερικά της απαιτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς για να καλύψουν οικογενειακές δαπάνες.

Το Reddit έχει πάρει «φωτιά» με αυτή τη νέα ιστορία. 31χρονη εργαζόμενη γυναίκα ισχυρίστηκε πως τα πεθερικά της απαιτούν να συνεισφέρει στα έξοδα της διευρυμένης οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των σπουδών του κουνιάδου της.

Η ανάρτηση είχε τίτλο «Τα πεθερικά μου ζητούν συνεχώς πρόσβαση στον ιδιωτικό μου τραπεζικό λογαριασμό για οικογενειακά έξοδα, νιώθω παγιδευμένη». Η επιχειρηματολογία των πεθερικών της είναι πως οφείλει να πληρώνει περισσότερα επειδή έχει υψηλό εισόδημα.

Η 31χρονη εξήγησε πως είναι παντρεμένη τέσσερα χρόνια και εργάζεται με πλήρη απασχόληση, διατηρώντας πάντα τις προσωπικές της αποταμιεύσεις ξεχωριστές από τα κεφάλαια που χρησιμοποιεί με τον σύζυγό της για τα οικιακά έξοδα.

Ο σύζυγος την πιέζει να υποχωρήσει

Η κατάσταση έγινε πιο περίπλοκη εξαιτίας της στάσης του συζύγου της. Σύμφωνα με την ίδια, εκείνος της ζήτησε να συνεργαστεί και να υποχωρήσει, ώστε να μην τσακωθούν και τη χαρακτήρισε εγωίστρια επειδή αρνείται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των γονιών του. Ο σύζυγος εξήγησε ότι οι γονείς του πιστεύουν πως όλα τα οικογενειακά εισοδήματα πρέπει να συγκεντρώνονται μαζί για την υποστήριξη των συγγενών.

Παρόλο που η γυναίκα εξήγησε ότι οι αποταμιεύσεις της προορίζονται για ένα μελλοντικό παιδί και για ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης, το ζήτημα συνεχίζει να τίθεται στα οικογενειακά τραπέζια. Επιπλέον, τα πεθερικά της ζήτησαν να προστεθούν ως δικαιούχοι στις προθεσμιακές της καταθέσεις.

Κύμα συμπαράστασης στο Reddit

Η ανάρτηση προσέλκυσε πληθώρα σχολίων, με τους χρήστες να υποστηρίζουν συντριπτικά την απόφασή της να διατηρήσει τον έλεγχο των οικονομικών της:

«Μην το κάνεις! Δεν οφείλεις τα χρήματά σου σε κανέναν και μην αφήνεις κανέναν να σου πει το αντίθετο. Αν συνεχίσουν να πιέζουν απλά πες "ναι το σκέφτομαι" και άφησέ το εκεί. Επίσης γιατί να συνεισφέρεις ΕΣΥ στις σπουδές του κουνιάδου σου τι σκατά έχουν πάθει τα πεθερικά σου;», έγραψε ένας χρήστης.

«Mην τους βάλεις ποτέ δικαιούχους σου, ποτέ δεν ξέρεις τι είναι ικανοί να κάνουν, μόνο και μόνο για να βάλουν χέρι σε αυτά τα χρήματα», σημείωσε ένας άλλος.

«Τρέξε κορίτσι μου, τρέξε. Ο σύζυγός σου κι εσύ δεν είστε ευθυγραμμισμένοι οικονομικά και αυτό είναι πραγματικά πολύ προβληματικό», τόνισε ένας τρίτος.

«Απλά αντιστρέψτε το φύλο και όλοι θα άρχιζαν να αποκαλούν τη κοπέλα και την οικογένειά της προικοθήρες», παρατήρησε εύστοχα μια άλλη χρήστης.

«Τα πεθερικά είναι μόνο το δεύτερο πρόβλημά σου, το πρώτο είναι αυτός που παντρεύτηκες. Η τοξικότητά του αποκαλύφθηκε όταν είπε "συνεργάσου για να διατηρηθεί η ειρήνη". Με κάποιον σαν κι αυτόν, δεν μπορείς ποτέ να είσαι σε ειρήνη», κατέληξε ένας ακόμη χρήστης.

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