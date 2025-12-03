Αυτά είναι τα έργα που θα παραδοθούν ανά Περιφέρεια μέχρι το 2027

Συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), με θέμα τα αναπτυξιακά έργα για την αποκέντρωση.

Υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), με θέμα τα αναπτυξιακά έργα για την αποκέντρωση, με παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη.

Περιλαμβάνει έναν πλήρη οδικό χάρτη με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και σειρά πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στην περιφέρεια.

