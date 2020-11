«Στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία παροχής προϊόντων σε πακέτο από τα καταστήματα, το take away και το drive through δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο το delivery», τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χαρδαλιάς στην ενημέρωση.