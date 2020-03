«Στη θάλασσα πέτα τον»: Κάτοικοι της Λέσβου ξυλοκοπούν Γερμανό δημοσιογράφο! (vid)

Είναι τραγικές οι εικόνες από τη Θέρμη, στη Λέσβο.

Μετά τo σοκαριστικό video, με κατοίκους να εμποδίζουν πρόσφυγες με μικρά παιδιά να πλησιάσουν στο λιμάνι, και ενώ ακούγονται αδιανόητα πράγματα, σε ένα νέο video, ακριβώς απέναντι, στον λιμενοβραχίονα, έχει καταγραφεί η επίθεση επτά, ίσως και περισσότερων ατόμων, σε τουλάχιστον έναν Γερμανό δημοσιογράφο -και όχι σε μέλη ΜΚΟ, όπως κυκλοφόρησε!

Τα εν λόγω άτομα εμφανίζονται να τραβούν τον άνθρωπο και να τον ξυλοκοπούν, πετώντας του την κάμερα στη θάλασσα, ενώ κάτοικοι τους φωνάζουν να πετάξουν τον ίδιο τον άνθρωπο στο νερό!

Κάποια στιγμή στο video, μάλιστα, ακούγεται μια τρομαγμένη κοπέλα να λέει σε κάποιον «σήκω να φύγουμε, σε παρακαλώ».

Όπως αναφέρει στο Twitter η δημοσιογράφος Λιάνα Σπυροπούλου, η οποία συνεργάζεται με την Bild, το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς αιμορραγούσε...

The person who was attacked by right wing residents in #Thermi #Lesvos #Greece isnt an NGO member. He is a colleague from #Germany

He is now taken to the hospital because he is bleeding pic.twitter.com/EhIp3WELk1

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 1, 2020