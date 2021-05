Αστυνομικοί διώκονται για το θάνατο Αφροαμερικανού στην Τακόμα (vid)

Οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος τριών αστυνομικών για το θάνατο από ασφυξία τον Μάρτιο του 2020 Αφροαμερικανού που, όπως ο Τζορτζ Φλόιντ περίπου δυόμισι μήνες αργότερα, τους παρακαλούσε να σταματήσουν να ασκούν πίεση στο σώμα του καθώς «δεν μπορούσε να αναπνεύσει».

Οι Κρίστοφερ Μπέρμπανκ και Μάθιου Κόλινς, αστυνομικοί στην Τακόμα, πόλη που απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από το Σιατλ, διώκονται για ανθρωποκτονία, ενώ ο συνάδελφός τους Τίμοθι Ράνκιν για ανθρωποκτονία από αμέλεια, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας αυτής των βορειοδυτικών ΗΠΑ, του Μπομπ Φέργκιουσον.

Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών ανδρών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, διευκρίνισε ο Δημοκρατικός γενικός εισαγγελέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υπόθεση.

Την 3η Μαρτίου οι κ.κ. Μπέρμπανκ και Κόλινς πήγαν να συλλάβουν τον Μανουέλ Έλις, Αφροαμερικανό ηλικίας 33 ετών, που επέστρεφε στο σπίτι του αφού είχε αγοράσει ντόνατς από παντοπωλείο. Είπαν ότι ο τριαντάρης τους επιτέθηκε. Αλλά βίντεο και αυτόπτες μάρτυρες έθεσαν υπό αμφισβήτηση την εκδοχή των γεγονότων που παρουσίασαν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του εισαγγελέα.

Οι δύο, πρώην στρατιωτικοί, ανάγκασαν τον Έλις να πέσει «στο έδαφος», τον «χτύπησαν επανειλημμένα», εφάρμοσαν μια «λαβή ασφυξίας» στον άνδρα και τον κεραυνοβόλησαν «τρεις φορές με τέιζερ», όπλο που προκαλεί ηλεκτροσόκ, «χωρίς δικαιολογία», αναφέρει η ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο τρίτος, ο αστυνομικός Ράνκιν, που έφθασε αργότερα, μαζί με άλλες ενισχύσεις, «διατήρησε» τον Έλις μπρούμυτα «και συνέχισε να ασκεί πίεση» με το γόνατο «στην πλάτη του παρότι εκείνος έλεγε πως δεν μπορούσε να αναπνεύσει», συνεχίζει το κείμενο.

Η σκηνή μαγνητοσκοπήθηκε από κάμερα ασφαλείας και από διερχόμενους. Σε ένα από τα βίντεο, ακούγεται ο Έλις, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα, να εκλιπαρεί: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω, κύριε». Σε καμία στιγμή δεν μοιάζει να πρόβαλε αντίσταση.

Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ την 25η Μαΐου της ίδιας χρονιάς κάτω από το γόνατο λευκού αστυνομικού στη Μινεάπολη προσέλκυσε την προσοχή στην υπόθεση αυτή. Το όνομα του Μανουέλ Έλις ακουγόταν το καλοκαίρι του 2020 στις μεγάλες διαδηλώσεις στις ΗΠΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αστυνομική βαρβαρότητα.

The recent protests are drawing new attention to the death of a black man in Tacoma, Washington, caught on camera 3 months ago. Manuel Ellis died from oxygen deprivation after police physically restrained him. The 33-year-old was heard on a police scanner saying "I can't breathe" pic.twitter.com/ctx6ovluEc

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) June 5, 2020