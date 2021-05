Σαράντα χρόνια από τον θάνατο του Bob Marley: Τελικά όντως πυροβόλησε τον σερίφη; (vid)

Σαν σήμερα στις 11 Μαΐου 1981, η ρέγκε έχασε τον «βασιλιά» με τον θάνατο του Bob Marley. Εκτός από την μουσική η άλλη του μεγάλη αγάπη ήταν το ποδόσφαιρο. Τραγική ειρωνία; Η δεύτερη μεγάλη αγάπη σύμφωνα με τον ίδιο, του στοίχισε την ζωή του.

Τον Ιούλιο του 1977 διαγνώστηκε με κακοήθες μελάνωμα στα πόδια. Ο Marley θεωρούσε ότι αυτό προερχόταν από ένα τραύμα από το ποδόσφαιρο. Η λύση για να ζήσει ήταν ο ακρωτηριασμός, όμως τον αρνήθηκε διότι δεν θα μπορούσε να χορέψει ποτέ ξανά.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη επέμβαση ήταν αντίθετη με την πίστη των Ρασταφαριανών. «Οι Ρασταφαριανοί δεν κάνουν ακρωτηριασμούς. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να είναι διαμελισμένος».

Ο καρκίνος εξαπλώθηκε με μεταστάσεις στον εγκέφαλο, τους πνεύμονες, στο συκώτι και στο στομάχι του Marley. Μετά την εμφάνισή του σε δύο σόου στο Madison Square Garden στα πλαίσια της φθινοπωρινής του περιοδείας (Uprising Tour), λιποθύμησε ενώ έκανε τζόκιν στο Σέντραλ Παρκ της Νέα Υόρκης. Το υπόλοιπο της περιοδείας του ακυρώθηκε διαδοχικά. Η τελευταία του συναυλία ήταν στο Stanley Theater στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνιας στις 23 Σεπτεμβρίου 1980.

Πέθανε στο νοσοκομείο Cedars of Lebanon στο Μαιάμι της Φλόριντα το πρωί της 11ης Μαΐου 1981 σε ηλικία 36 χρονών. Η εξάπλωση του μελανώματος στους πνεύμονες και τον εγκέφαλό του προκάλεσε το θάνατο.

Η άγνωστη ιστορία με τον σερίφη και το τραγούδι μυστήριο

Για πολλά χρόνια υπήρχε ένα μυστήριο πίσω από το τραγούδι «I shot the sheriff», το οποίο κυκλοφόρησε το 1973. Ο Marley το έδωσε στον Eric Clapton και έφτασε το νούμερο 1 στα τσαρτς στην Αμερική, βοηθώντας τον πρώτο να αποκτήσει δημοφιλία σε ένα ευρύτερο κοινό.

«Εγώ σκότωσα τον σερίφη. Ναι! Παντού στην πόλη μου ψάχνουν να με βρουν. Λένε ότι είμαι ένοχος για τη δολοφονία του βοηθού του σερίφη, αλλά εγώ λέω: σκότωσα τον σερίφη. Τους λέω ότι σκότωσα τον σερίφη. Ω, Θεέ μου. Και λένε είναι κακούργημα», αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού και για πολλά χρόνια υπήρχε ένα μυστήριο γύρω από αυτούς. Ο Marley δεν είχε πει ούτε στον Clapton που διασκεύασε με επιτυχία το τραγούδι την πραγματική ιστορία του.

Οι στίχοι

I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy

I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy

All around in my home town

They're trying to track me down

They say they want to bring me in guilty

For the killing of a deputy

For the life of a deputy, but I say

I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense

I shot the sheriff, and they say it is a capital offense

Sheriff John Brown always hated me

For what I don't know

Every time that I plant a seed

He said, "Kill it before it grows"

He said, "Kill it before it grows", I say

I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense

I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense

Freedom came my way one day

And I started out of town

All of a sudden I see sheriff John Brown

Aiming to shoot me down

So I shot, I shot him down, I say

I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy

I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy

Reflexes got the better of me

And what is to be must be

Every day the bucket goes to the well

But one day the bottom will drop out

Yes, one day the bottom will drop out, but I say

I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy, oh no

I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy, oh no

Ήταν προσωπική ιστορία του Marley; Είχε όντως πυροβολήσει σερίφη; Ο κόσμος αγάπησε το τραγούδι και έτσι ο Marley αποφάσισε να δημιουργήσει τον μύθο του. Σε μια συνέντευξή του το 1974 είχε πει πως «ήθελα να γράψω ότι πυροβόλησα την αστυνομία, αλλά επειδή θα προκαλούσα αντιδράσεις από την κυβέρνηση αποφάσισα να το κάνω πιο αινιγματικό». Όπως και να είχε το νόημα ήταν το ίδιο. Αναφερόταν στην δικαιοσύνη.

Λίγο αργότερα το 1975 είχε πει ότι το νόημα ήταν η αντίδραση για όσους αδικούν. «Δεν αναφέρομαι σε πραγματικό σερίφη κακά στα χαρακτηριστικά της κακίας. Το τραγούδι μιλάει για εκείνους πόθεν σας κρίνουν συνέχεια και δεν το αντέχετε άλλο και ξεσπάτε».

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2011, η πρώην φίλη του Marley, η Esther Anderson έκανε ντοκιμαντέρ για τη ζωή του που το ονόμασε «Bob Marley: the making of a legend». Εκεί αποκάλυψε μια νέα εκδοχή για το πραγματικό νόημα του τραγουδιού.

Ισχυρίστηκε ότι οι στίχοι «Ο σερίφης Τζον Μπράουν με μισούσε πάντα / Για τι, δεν ξέρω / Κάθε φορά που φύτευα έναν σπόρο / έλεγε," Σκότωσέ το πριν μεγαλώσει», στην πραγματικότητα αναφέρονται στην αντίθεση του Marley στη χρήση χαπιών αντισύλληψης. Κι απλά αντικατέστησε τη λέξη «γιατρός» με τη λέξη «σερίφης». Η ίδια έπαιρνε χάπια για να μην μείνει έγκυος και ο Marley το θεωρούσε αμαρτία.

Τελικά ο Bob Marley κατάφερε να διατηρήσει τον μύθο του τραγουδιού του και να πάρει το μυστικό μαζί του…

