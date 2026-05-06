Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

Ο αστικός μύθος για το σαφάρι ανθρώπων τελικά όχι απλά αποδεικνύεται πραγματικότητα αλλά έχει πάρει διαστάσεις πέρα από την πιο αρρωστημένη φαντασία.

Ένα από τα πιο σκοτεινά και ανατριχιαστικά κεφάλαια του πολέμου στη Βοσνία επανέρχεται στο προσκήνιο, με νέες μαρτυρίες και στοιχεία να ενισχύουν τις επί χρόνια φήμες για τα λεγόμενα «human safaris» – οργανωμένα ταξίδια θανάτου, όπου πλούσιοι ξένοι φέρονται να πλήρωναν για να πυροβολούν αμάχους στο πολιορκημένο Σαράγεβο.

Κατά τη διάρκεια της τετραετούς πολιορκίας της πρωτεύουσας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης τη δεκαετία του 1990, χιλιάδες πολίτες έχασαν τη ζωή τους από ελεύθερους σκοπευτές ενώ απλώς κινούνταν στους δρόμους της πόλης.

Πίσω από αυτές τις δολοφονίες, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν βρίσκονταν μόνο στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά και εύποροι «τουρίστες», που πλήρωναν υπέρογκα ποσά για να συμμετάσχουν σε ένα αρρωστημένο παιχνίδι θανάτου.

