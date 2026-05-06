Εξερευνητής πήγε σε κινέζικο βουνό και σκόνταψε σε «πάρκο φαντασμάτων» με εννέα δράκους: «Δεν είναι καλή ιδέα να περπατάς εδώ τριγύρω»

Θρυλικά πλάσματα σκαλισμένα σε τεράστια πέτρα βρέθηκαν στην επαρχία Zhejiang από Ολλανδό εξερευνητή.

Ο Bob Thissen, Ολλανδός εξερευνητής αστικού τοπίου, ανακάλυψε μια εντυπωσιακή τοποθεσία στα βουνά της Κίνας. Πρόκειται για ένα εγκαταλελειμμένο πάρκο δράκων στην επαρχία Τσετσιάνγκ, στα ανατολικά της χώρας.

Οι εικόνες από το drone του εξερευνητή αποκαλύπτουν με εντυπωσιακό τρόπο εννέα δράκους που εκτείνονται πάνω στους λόφους και τις βουνοπλαγιές.

Γιγαντιαίες κατασκευές μέσα στη φύση

Πρόκειται για κατασκευές από σκυρόδεμα, με τους δράκους να φτάνουν σε ύψος τα 30 μέτρα και σε μήκος τα 400 μέτρα. Κάθε ένα από αυτά τα μυθικά πλάσματα έχει τη δική του θεματική, που κυμαίνεται από τα στοιχεία της φύσης μέχρι τα σημεία του ορίζοντα.

Στο εσωτερικό τους, οι δράκοι είναι πλήρως διακοσμημένοι βάσει της θεματολογίας τους, με κάποια τμήματα να παραμένουν ανέπαφα, καθώς η απομακρυσμένη τοποθεσία έχει αποτρέψει τις μαζικές επισκέψεις.

Το «Nine Dragon Park», όπως είναι γνωστό, παραμένει εγκαταλελειμμένο από το 2015 και θεωρείται πλέον ένας κρυμμένος θησαυρός για τους λάτρεις της αστικής εξερεύνησης. Παρά την παρουσία φύλακα στις εγκαταστάσεις, ο Thissen κατάφερε να περιηγηθεί σε όλο το συγκρότημα, καταγράφοντας τη σιωπηλή κυριαρχία των δράκων στο τοπίο.

Ο συμβολισμός των δράκων στην Ανατολή

Σε αντίθεση με τη δυτική μυθολογία, όπου οι δράκοι συχνά παρουσιάζονται ως κακόβουλα όντα, στην Άπω Ανατολή αποτελούν σύμβολα καλής τύχης και ευημερίας. Αυτός είναι και ο λόγος της δημοφιλίας τους στις ασιατικές παραδόσεις, κάτι που αντικατοπτρίζεται στο μέγεθος και την επιβλητικότητα του πάρκου.

Σήμερα, οι εννέα γιγαντιαίες μορφές παραμένουν αμετάβλητες στη μέση της φύσης, προκαλώντας δέος στους ελάχιστους επισκέπτες που καταφέρνουν να τις πλησιάσουν.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ