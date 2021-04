Εμβόλιο Johnson & Johnson: Καθυστερεί τις παραδόσεις στην Ευρώπη (pic)

Λίγο μετά την σύσταση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων για «πάγωμα» των εμβολιασμών της Johnson & Johnson μετά τα περαστικά θρομβώσεων, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις της στην Ευρώπη.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η ασφάλεια και η ευημερία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Γνωρίζουμε μια εξαιρετικά σπάνια διαταραχή που περιλαμβάνει άτομα με θρόμβους αίματος σε συνδυασμό με χαμηλά αιμοπετάλια σε μικρό αριθμό ατόμων που έχουν λάβει το εμβόλιο COVID-19. Τα Κέντρα Ελέγχου Νόσων των Ηνωμένων Πολιτειών (CDC) και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εξετάζουν δεδομένα που αφορούν έξι αναφερόμενες περιπτώσεις στις ΗΠΑ από περισσότερες από 6,8 εκατομμύρια δόσεις που χορηγήθηκαν. Λόγω της μεγάλης προσοχής, το CDC και το FDA συνέστησαν μια παύση στη χρήση του εμβολίου μας.

Επιπλέον, εξετάσαμε αυτές τις περιπτώσεις με ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές. Λάβαμε την απόφαση να καθυστερήσουμε προληπτικά τη διάθεση του εμβολίου μας στην Ευρώπη».

